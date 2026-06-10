На Украине со стелы «Киев — город-герой» сняли советскую звезду

В Киеве демонтировали звезду с монумента «Киев — город-герой», который находится на въезде в украинскую столицу. Об этом сообщил в среду украинский телеканал «Общественное».
«На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы Киев — город герой была демонтирована советская наградная звезда. Советский символ пополнит коллекцию государственного музея авиации имени О. К. Антонова», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
На сайте Киевского городского совета появилась информация о том, что 18 декабря 2025 года на пленарном заседании депутаты приняли решение о демонтаже нескольких объектов, исторически связывающих Украину с Россией. Среди них — памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также мемориальная доска Петру Чайковскому.
На Украине с 2015 года, после принятия закона о декоммунизации, начался демонтаж памятников советской эпохи и переименование улиц, связанных с Россией.
Ранее KP.RU сообщил, как жители Киева отнеслись к сносу памятника Михаила Булгакова.