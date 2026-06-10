На Украине со стелы «Киев — город-герой» сняли советскую звезду

На сайте Киевского городского совета появилась информация о том, что 18 декабря 2025 года на пленарном заседании депутаты приняли решение о демонтаже нескольких объектов, исторически связывающих Украину с Россией. Среди них — памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также мемориальная доска Петру Чайковскому.