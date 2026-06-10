Другая Москва: пять самых масштабных нереализованных архитектурных проектов СССР

В советские годы в Москве планировалось построить множество грандиозных архитектурных проектов, которые сильно бы изменили облик города. Однако многие из них так и остались «на бумаге». Пять самых грандиозных нереализованных советских проектов в столице и почему их не построили — в материале «Вечерней Москвы».
Дворец Советов.
Самым масштабным архитектурным проектом не только в Москве, но и во всем СССР, был Дворец Советов. Планировалось, что это здание станет высочайшим в мире, благодаря 315-метровой башне со 100-метровой статуей Ленина на верхушке. Внутреннее убранство хотели украсить 650 бюстами, 19 скульптурными группами, 72 монументальными скульптурами, художественной росписью и портретами выдающихся членов партии.
Дворец Советов планировали построить на месте Храма Христа Спасителя, поэтому он был взорван в 1931 году. Затем был заложен фундамент. Однако строительству помешало начало Великой Отечественной войны. Каркас из металлических конструкций был разобран и пошел на нужды фронта. После войны к проекту пытались вернуться, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В 1958—1960 годах на фундаменте так и не построенного Дворца Советов был создан бассейн «Москва». А в 1990-е годы на его месте был заново отстроен Храм Христа Спасителя.
Горизонтальные небоскребы.
В 1920-х годах архитектор Эль Лисицкий предложил построить здания принципиального нового вида — горизонтальные небоскребы. Всего их планировалось построить восемь, чтобы расположить на восьми главных перекрестках Бульварного кольца. Горизонтальные здания длиной 180 метров должны были лежать на трех вертикальных опорах, при этом по одной из них можно было бы спуститься прямиком в метро. Однако проект сочли слишком нереалистичным, к тому же в стране тогда не хватало стали и бетона.
Позже задумка была частично реализована в Тбилиси — таким сделали бывшее здание Министерства строительства автомобильных дорог. Сейчас в нем располагается офис Банка Грузии. А уже в современности по такому принципу была построена Московская школа управления СКОЛКОВО.
Пантеон.
Пантеон предложили построить в 1953 году, после смерти Иосифа Сталина. Туда планировали поместить его тело и тело Владимира Ленина, а также хоронить там других советских вождей. В конкурсе было представлено множество работ, которые сочетали в себе древнегреческую архитектуру и сталинский ампир. Архитектор Николай Колли предложил построить здание площадью 500 тысяч квадратных метров, а главный зал с телами Ленина и Сталина должен был быть площадью две тысячи квадратных метров.
Изнутри здание хотели украсить скульптурами, барельефами, монументальной живописью и мозаикой. Изначально Пантеон планировали построить на месте ГУМ, затем рассматривались Софийская набережная, Исторический музей, Манежная площадь, Лужники и Ленинские горы. В итоге было решено провести масштабную реконструкцию Красной площади со сносом близлежащих зданий, но на волне борьбы Хрущева с культом личности Сталина и архитектурными излишествами, проект был заморожен.
Арка героев.
В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, власти объявили конкурс на строительства памятника героям войны. Всего было представлено 90 работ, но автором самого известного проекта стал архитектор Леонид Павлов, предложивший разместить на Красной площади огромную триумфальную арку высотой в многоэтажный дом с гигантскими скульптурами воинов в выемках. Однако и этот проект не был воплощен в жизнь из-за своей масштабности.
Здание Наркомтяжпрома.
Здание Народного комиссариата тяжелой промышленности (Наркомтяжпрома) СССР должно было появиться на месте ГУМ. Это повлекло бы за собой не только реконструкцию Красной площади, но и ее расширение в сторону Китай-города. Однако затем сооружение решили построить на месте современного парка «Зарядье». Все проекты предполагали строительство грандиозного по масштабу здания, которое кардинально поменяло бы облик центра столицы.
Сооружение в стиле сталинского ампира должно было состоять из множества этажей, высоких арок, большого количества лоджий и балконов, а также памятников и колонн. Конкурс проводился в середине 1930-х годов, однако строительство так и не началось из-за смерти руководителя Наркомтяжпрома Серго Орджоникидзе.
Несмотря на то, что эти проекты так и не были реализованы, за тысячелетнюю историю Москвы здесь появилось множество шедевров архитектуры. «ВМ» побеседовала с замдиректора по науке Государственного научно-исследовательского музея имени А. В. Щусева Анатолием Оксенюком о том, как создавались известные здания в столице.