Другая Москва: пять самых масштабных нереализованных архитектурных проектов СССР

Дворец Советов планировали построить на месте Храма Христа Спасителя, поэтому он был взорван в 1931 году. Затем был заложен фундамент. Однако строительству помешало начало Великой Отечественной войны. Каркас из металлических конструкций был разобран и пошел на нужды фронта. После войны к проекту пытались вернуться, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В 1958—1960 годах на фундаменте так и не построенного Дворца Советов был создан бассейн «Москва». А в 1990-е годы на его месте был заново отстроен Храм Христа Спасителя.