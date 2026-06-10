Засуха началась в пяти районах Ростовской области

Опасения сельхозпроизводителей связаны в том числе с прошлогодним опытом. Летом 2025 года из-за аномальной засухи режим чрезвычайной ситуации вводился в 27 районах Ростовской области. Тогда пострадало около 1 млн га посевов, из которых 180 тыс. га погибли полностью. По итогам года урожай зерновых в регионе оказался самым низким за последнее десятилетие и составил менее 9 млн т.