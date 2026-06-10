Мужчина нашел на берегу Балтийской косы бутылку с посланием и отыскал отправителей

Калининградец по имени Дмитрий во время прогулки с сыном нашел на Балтийской косе бутылку с письмом на польском языке, в котором были указаны четыре имени и адрес в городе Познань. С помощью друга из Польши мужчине удалось разыскать отправителей. Соседи подтвердили, что по одному из адресов в Познани проживает Марта, одна из тех, кто отправил послание.
Оказалось, что зимой 1999 года Марта с друзьями гуляла у пирса недалеко от Щецина и бросила бутылку в море. Родители предположили, что сосуд утонет и останется в 50 метрах от берега. И когда Марта узнала о находке Дмитрия, она была удивлена. Сейчас ей 36 лет, у нее есть муж и двое детей. Марта и Дмитрий обменялись приглашениями в гости и поддерживают переписку, передает «Клопс».
Инженер по охране окружающей среды природного парка «Ойбурский» Евгения Стельмахова во время уборки побережья Крыма обнаружила бутылку с трогательным письмом на турецком языке. Женщина предположила, что бутылка прибыла из Турции через все Черное море.
В октябре 2023 года в Дальневосточном морском заповеднике обнаружили послание в бутылке, выброшенное в море недалеко от Сахалина. Отмечается, что данное послание оставили участники путешествия на борту «Пилигрима», который отправился в кругосветное плавание в августе 2017 года.