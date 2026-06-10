Мужчина нашел на берегу Балтийской косы бутылку с посланием и отыскал отправителей

Оказалось, что зимой 1999 года Марта с друзьями гуляла у пирса недалеко от Щецина и бросила бутылку в море. Родители предположили, что сосуд утонет и останется в 50 метрах от берега. И когда Марта узнала о находке Дмитрия, она была удивлена. Сейчас ей 36 лет, у нее есть муж и двое детей. Марта и Дмитрий обменялись приглашениями в гости и поддерживают переписку, передает «Клопс».