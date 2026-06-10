Руководитель СУ СКР по Прикамью стал генералом

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-майора юстиции руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину. Как сообщает управление, текст документа был озвучен на состоявшемся в СКР мероприятии, посвященном Дню России. Господин Головкин возглавил СУ СКР по Прикамью в марте 2022 года в звании полковника юстиции. Ранее он проходил службу в региональных подразделениях СКР, а затем возглавлял одно из главных управлений Следственного комитета РФ.