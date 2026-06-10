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На Чаадаева между двумя девятиэтажками загорелось газоубежище немецкой постройки

Местные говорят, что внутрь давно лазят дети и подростки.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде между двумя девятиэтажками на улице Чаадаева загорелось газоубежище немецкой постройки. Об этом очевидцы сообщили «Клопс» в среду, 10 июня.

По словам местной жительницы Юлии, огонь заметили около 18:15. Приехавшие на место спасатели попросили водителей отогнать автомобили, чтобы те не мешали работе. Во дворе видели несколько спецмашин: пожарных, скорую и спасателей.

Калининградка рассказала, что газоубежище загорается не впервые: похожий случай, по её словам, был около двух лет назад: «Раньше вход был заварен, но кто-то выдрал металлическую дверь. После этого внутрь стали ходить дети и подростки. Чем они там занимаются, понятия не имею. Дверь безуспешно пытались закрыть снова».

Как рассказали «Клопс» в региональном управлении МЧС, загоревшийся дом № 17 — открытое неэксплуатируемое здание. Во время пожара внутри никого не было, пострадавших нет. Огонь потушили.

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