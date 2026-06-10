На Чаадаева между двумя девятиэтажками загорелось газоубежище немецкой постройки

Калининградка рассказала, что газоубежище загорается не впервые: похожий случай, по её словам, был около двух лет назад: «Раньше вход был заварен, но кто-то выдрал металлическую дверь. После этого внутрь стали ходить дети и подростки. Чем они там занимаются, понятия не имею. Дверь безуспешно пытались закрыть снова».