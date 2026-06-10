Опасные находки скрывались под землей в Калининградской области десятки лет

Пиротехники поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают очищать Калининградскую область от опасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Сразу шесть авиационных бомб обнаружили в разных районах региона. Четыре фугасных боеприпаса весом по 100 килограммов нашли в глиняном карьере возле поселка Яблоневка Гурьевского округа. Еще одну авиабомбу специалисты обнаружили во время археологических работ на улице Буткова в Калининграде, а последнюю — на территории Балтийского городского округа в Приморске.
Сотрудники МЧС оперативно вывезли все опасные находки на полигон и уничтожили их в безопасных условиях.
С начала 2026 года специалисты уже обезвредили в Калининградской области 15 630 взрывоопасных предметов, включая 45 авиационных бомб.