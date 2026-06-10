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Волгоградский онкодиспансер попал в число лучших больниц России

Статус лучшей медорганизации в России онкологический диспансер подтвердил уже в четвертый раз.

Лауреатом конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2026» вновь подтверди Волгоградский областной онкологический диспансер. Сообщает облздрав региона.

Лучшие учреждения страны выбирались по результатам опросов жителей страны и пациентов медучреждений, проводившийся НИИ Социальной статистики. При этом областной окодиспансер получает этот почетный статус не в первый раз — ранее оно присуждалось медучреждению в 2021, 2023 и 2024 годах.

Ранее врачи диспансера провели первую в Волгоградской области криодеструкцию онкологической опухоли, разрушив экстремально низкими температурами злокачественные клетки новообразования.