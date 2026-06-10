Волгоградский онкодиспансер попал в число лучших больниц России

Лучшие учреждения страны выбирались по результатам опросов жителей страны и пациентов медучреждений, проводившийся НИИ Социальной статистики. При этом областной окодиспансер получает этот почетный статус не в первый раз — ранее оно присуждалось медучреждению в 2021, 2023 и 2024 годах.