В Ростовской области выросло число отравлений едой

Кроме того, в отчете отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом. В 2025 году зарегистрировали 762 случая. Показатель на 100 тысяч населения — 18,30 (почти как в 2024-м — 18,4). Самые высокие показатели — в Зверево, Мясниковском, Аксайском районах и Ростове-на-Дону. При групповых вспышках основными возбудителями были норовирус (66,6%), сальмонеллез и чесотка (по 16,7%).