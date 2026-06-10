Лёгкий заработок обернулся судом: дроппер из Коми получила приговор

В Республике Коми вынесен первый приговор по уголовному делу о дропперстве — участии в мошеннической схеме по переводу похищенных средств через банковские счета третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Фигуранткой дела стала 19-летняя жительница Корткеросского района. Суд установил, что девушка познакомилась в интернете с неизвестным человеком, который предложил ей заработок, связанный с использованием личного банковского счета для проведения денежных операций.
Согласно материалам дела, через ее карту были переведены 18,5 тысячи рублей, похищенные у пенсионера из Томска. Средства поступили на счет другого участника преступной схемы. За выполненную операцию девушка получила вознаграждение в размере 925 рублей.
Во время судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и возместила причиненный ущерб.
Мировой судья Корткеросского судебного участка признал ее виновной по части 4 статьи 187 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерные операции с использованием электронного средства платежа в интересах другого лица из корыстных побуждений.
При назначении наказания суд учел характер преступления, данные о личности обвиняемой, признание вины и раскаяние. В результате ей назначили 240 часов обязательных работ.
В пресс-службе судов отметили, что санкция указанной статьи предусматривает более строгое наказание — вплоть до трех лет лишения свободы.
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