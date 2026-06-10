Патриарх Кирилл призвал никогда ни на кого не обижаться

Глава Русской Православной Церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед епископами и священниками на торжественном приеме во время своего визита в Калининградскую митрополию 7 июня 2026 года. Во время выступления священник призвал не обижаться на других, а в случае невозможности прийти к соглашению — перекреститься, поблагодарить Господа за полученный жизненный урок и продолжать свою работу.