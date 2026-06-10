Патриарх Кирилл призвал никогда ни на кого не обижаться

Глава Русской Православной Церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед епископами и священниками на торжественном приеме во время своего визита в Калининградскую митрополию 7 июня 2026 года. Во время выступления священник призвал не обижаться на других, а в случае невозможности прийти к соглашению — перекреститься, поблагодарить Господа за полученный жизненный урок и продолжать свою работу.
— Пройдя такой жизненный опыт, не озлобившись, не создав себе врагов, искренне служа Богу и людям, священник этот опыт будет и другим передавать — своим родным и близким, своей пастве, — отметил патриарх.
Кроме того, глава РПЦ добавил, что церкви, осознавая важность своей миссии и послания, нужно общаться с различными людьми — как с теми, кто открыт для общения, так и с теми, кто настроен закрыто, говорится в материале.
До этого Патриарх Кирилл попросил россиян творческих профессий «не работать на сатану*». По его словам, если кто-то подталкивает к подобным деяниям, стоит отвернуться, ведь это «от дьявола приходит».
*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.