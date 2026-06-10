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Юная звезда Вита Корниенко больше не маленькая: повзрослела и изменилась

Актриса Вита Корниенко, которая по количеству работ переплюнула многих наших заслуженых артистов, появилась на показе российского фильма. Ещё не так давно она исполняла самые яркие роли девочек в кино. («Лед-2», «Папины дочки», «Вампиры средней полосы»), но время летит, и вот уже Корниенко стала почти совсем взрослой. Во всяком случае гости, которые пришли посмотреть «Холоп-3», обсуждали, что Вита выросла и превратилась в красивую девушку. Для выхода в свет она выбрала молодёжный наряд: платье с гипюровым корсетом и чёрным чокером на шею. Также особо прозорливые заметили, что Вита уже использует макияж. Смотрите появление изменившейся Корниенко на красной дорожке.

Актриса Вита Корниенко, которая по количеству работ переплюнула многих наших заслуженых артистов, появилась на показе российского фильма. Ещё не так давно она исполняла самые яркие роли девочек в кино. («Лед-2», «Папины дочки», «Вампиры средней полосы»), но время летит, и вот уже Корниенко стала почти совсем взрослой. Во всяком случае гости, которые пришли посмотреть «Холоп-3», обсуждали, что Вита выросла и превратилась в красивую девушку. Для выхода в свет она выбрала молодёжный наряд: платье с гипюровым корсетом и чёрным чокером на шею. Также особо прозорливые заметили, что Вита уже использует макияж. Смотрите появление изменившейся Корниенко на красной дорожке.