Юная звезда Вита Корниенко больше не маленькая: повзрослела и изменилась

Актриса Вита Корниенко, которая по количеству работ переплюнула многих наших заслуженых артистов, появилась на показе российского фильма. Ещё не так давно она исполняла самые яркие роли девочек в кино. («Лед-2», «Папины дочки», «Вампиры средней полосы»), но время летит, и вот уже Корниенко стала почти совсем взрослой. Во всяком случае гости, которые пришли посмотреть «Холоп-3», обсуждали, что Вита выросла и превратилась в красивую девушку. Для выхода в свет она выбрала молодёжный наряд: платье с гипюровым корсетом и чёрным чокером на шею. Также особо прозорливые заметили, что Вита уже использует макияж. Смотрите появление изменившейся Корниенко на красной дорожке.