Каждый четвертый житель Дона заявил, что денег хватает только на еду

Доля жителей Ростовской области, которым хватает денег только на продукты питания, а покупка одежды и обуви требует накоплений, за год выросла с 22,1% до 26,2%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона за 2025 год, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».