Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде пройдёт международный фестиваль авторского кино

Фильмы будут показаны на языке оригинала.

Калининград вошёл в число шести городов, в которых 17−21 июня пройдёт ежегодный международный фестиваль авторского кино в рамках проекта КАРО/АРТ. Он называется «(про)свет» (18+). В юбилейный для проекта 2026 год впервые будет проводиться летняя увертюра фестиваля, сообщили организаторы.

«Концепция фестиваля “(про)свет” связана с феноменом света как метафизического понятия, которое лежит в основе всего сущего. Команда проекта КАРО/АРТ предлагает встретиться на пересечении света киноэкрана и внутреннего света, чтобы через кинематограф снова научиться видеть свет вокруг и, в первую очередь, в себе», — говорится в сообщении.

Фильм открытия — «Курочка. Пух и прах» (2025) (18+) — новая картина известного венгерского режиссера-визионера Дьёрдя Палфи. Премьера этого «смелого и остроумного триллера-комедии» состоялась на кинофестивале в Торонто, где фильм получил почетное упоминание жюри.

В числе других премьер фестиваля — гонконгский боевик «Живая ярость» (2025) (18+) с упором на реалистичные и сложные боевые сцены режиссера Кэндзи Танигаки, документальный фильм-путешествие Венсана Мюнье «Легенды леса» (2025) (18+) и другие.

В особый раздел программы вошли показы театральных спектаклей «Белая гвардия» (2005) (18+) Сергея Женовача в постановке МХТ им. А. П. Чехова (съемка осуществлена Телеканалом «Россия-Культура») и спектакля Валерия Фокина «Ревизор» (2002) (18+) в постановке Александринского театра (съемка осуществлена продюсерским центром «Человек»).

Показы пройдут в кинотеатре «Каро 7 Калининград-плаза». По традиции проекта КАРО/АРТ, все фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше