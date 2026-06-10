В Калининграде пройдёт международный фестиваль авторского кино

Калининград вошёл в число шести городов, в которых 17−21 июня пройдёт ежегодный международный фестиваль авторского кино в рамках проекта КАРО/АРТ. Он называется «(про)свет» (18+). В юбилейный для проекта 2026 год впервые будет проводиться летняя увертюра фестиваля, сообщили организаторы.
«Концепция фестиваля “(про)свет” связана с феноменом света как метафизического понятия, которое лежит в основе всего сущего. Команда проекта КАРО/АРТ предлагает встретиться на пересечении света киноэкрана и внутреннего света, чтобы через кинематограф снова научиться видеть свет вокруг и, в первую очередь, в себе», — говорится в сообщении.
Фильм открытия — «Курочка. Пух и прах» (2025) (18+) — новая картина известного венгерского режиссера-визионера Дьёрдя Палфи. Премьера этого «смелого и остроумного триллера-комедии» состоялась на кинофестивале в Торонто, где фильм получил почетное упоминание жюри.
В числе других премьер фестиваля — гонконгский боевик «Живая ярость» (2025) (18+) с упором на реалистичные и сложные боевые сцены режиссера Кэндзи Танигаки, документальный фильм-путешествие Венсана Мюнье «Легенды леса» (2025) (18+) и другие.
В особый раздел программы вошли показы театральных спектаклей «Белая гвардия» (2005) (18+) Сергея Женовача в постановке МХТ им. А. П. Чехова (съемка осуществлена Телеканалом «Россия-Культура») и спектакля Валерия Фокина «Ревизор» (2002) (18+) в постановке Александринского театра (съемка осуществлена продюсерским центром «Человек»).
Показы пройдут в кинотеатре «Каро 7 Калининград-плаза». По традиции проекта КАРО/АРТ, все фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами.