В Калининграде пройдёт международный фестиваль авторского кино

«Концепция фестиваля “(про)свет” связана с феноменом света как метафизического понятия, которое лежит в основе всего сущего. Команда проекта КАРО/АРТ предлагает встретиться на пересечении света киноэкрана и внутреннего света, чтобы через кинематограф снова научиться видеть свет вокруг и, в первую очередь, в себе», — говорится в сообщении.