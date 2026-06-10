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Ивана Охлобыстина напугали на красной дорожке: что случилось

Актер Иван Охлобыстин приехал на премьеру российского фильма, где сыграл в одной из ролей. Для выхода в свет артист выбрал модный сюртук. Также сделал интересную прическу в виде хвостика на макушке. Появление артиста на показе «Холоп-3» вызвало ажиотаж среди представителей СМИ, так что когда он подошел к журналистам, на него одновременно обрушился шквал вопросов. Охлобыстин от неожиданности аж вздрогнул. Смотрите появление Ивана Ивановича на дорожке.

Актер Иван Охлобыстин приехал на премьеру российского фильма, где сыграл в одной из ролей. Для выхода в свет артист выбрал модный сюртук. Также сделал интересную прическу в виде хвостика на макушке. Появление артиста на показе «Холоп-3» вызвало ажиотаж среди представителей СМИ, так что когда он подошел к журналистам, на него одновременно обрушился шквал вопросов. Охлобыстин от неожиданности аж вздрогнул. Смотрите появление Ивана Ивановича на дорожке.