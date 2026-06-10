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«Пассажиры выходили в шоке»: Одна женщина, попавшая под колёса автобуса в Екатеринбурге, выжила

Под колёса вылетевшего в Екатеринбурге автобуса попали пять человек, один выжил.

Источник: Комсомольская правда

Очевидец смертельного ДТП в Екатеринбурге, где автобус наехал на толпу людей, рассказал о моменте страшной аварии. Его слова приводит «КП-Екатеринбург».

Как рассказал местный житель Виталий Казанцев, в момент аварии он вместе с друзьями сидел на скамейке недалеко от места ЧП. Наехавший на пешеходов автобус пролетел буквально в метре от молодых людей.

«Только обернулся, вижу, что автобус уже врезается в левое крыло автомобиля, ломает ограждения у тротуара и пролетает мимо нас. Буквально метр, и мы бы тоже оказались под автобусом. Все настолько резко произошло. Бах, и под колесами люди. Пять человек», — рассказал Виталий.

Молодой человек отметил, что после инцидента пассажиры выходили из автобуса в шоковом состоянии. Всего под колеса попали пять человек, из которых выжить смогла только одна женщина.

Напомним, что смертельное ДТП произошло вечером 10 июня. В результате инцидента погибли четыре человека, включая одного ребенка. Видео момента аварии также опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области.