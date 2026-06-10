«Пассажиры выходили в шоке»: Одна женщина, попавшая под колёса автобуса в Екатеринбурге, выжила

«Только обернулся, вижу, что автобус уже врезается в левое крыло автомобиля, ломает ограждения у тротуара и пролетает мимо нас. Буквально метр, и мы бы тоже оказались под автобусом. Все настолько резко произошло. Бах, и под колесами люди. Пять человек», — рассказал Виталий.