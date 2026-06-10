Путин подписал закон о праве ЦБ и Сбера самостоятельно пресекать работу дронов

Закон предоставляет работникам как Центрального банка, так и Росинкаса право прекращать функционирование беспилотных летательных, подводных и надводных аппаратов, а также наземных беспилотных транспортных средств вблизи охраняемых объектов. В случае необходимости аппараты могут быть заблокированы, уничтожены или их управляющие сигналы могут быть перехвачены. Список должностных лиц, уполномоченных принимать решения о воздействии на дроны, будет установлен Банком России.