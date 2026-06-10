Путин подписал закон о праве ЦБ и Сбера самостоятельно пресекать работу дронов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Центробанку, Сберу и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно пресекать работу беспилотников при отражении нападения, не дожидаясь действий профильных служб. Соответствующий документ в среду, 10 июня, появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет работникам как Центрального банка, так и Росинкаса право прекращать функционирование беспилотных летательных, подводных и надводных аппаратов, а также наземных беспилотных транспортных средств вблизи охраняемых объектов. В случае необходимости аппараты могут быть заблокированы, уничтожены или их управляющие сигналы могут быть перехвачены. Список должностных лиц, уполномоченных принимать решения о воздействии на дроны, будет установлен Банком России.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 10 июня.
26 мая Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях этот законопроект. Порядок принятия решений о пресечении функционирования беспилотных аппаратов и перечень уполномоченных должностных лиц будут определены подзаконными актами.
30 мая в пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что в регионе появится Министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от вражеских беспилотников. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин.