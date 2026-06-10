Гастроэнтеролог Студеникина раскрыла опасность употребления кофе натощак

Употребление кофе натощак может стать катализатором развития панкреатита и сахарного диабета. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Студеникина.
Утренний напиток запускает стимуляцию желчеотделения, что при наличии заболеваний желчевыводящих путей провоцирует заброс пищеварительных ферментов обратно в протоки поджелудочной железы. Такой процесс со временем повреждает орган и приводит к хроническому воспалению.
Хронический панкреатит вызывает ферментопатию с вздутием живота, болями и нарушением стула, а также может осложниться инсулинозависимым сахарным диабетом второго типа. Истощенная поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточно гормона для утилизации глюкозы, что разрушает стенки сосудов и нарушает кровоснабжение жизненно важных органов.
Специалист привела в пример пациентку, которая не могла снизить вес из-за привычки пить черный кофе через несколько часов после завтрака. Напиток вызывал аномально долгие скачки глюкозы в крови, которые полностью прекратились только после замены кофе на цикорий.
Ранее врач Анна Клюева назвала напиток, который может временно улучшить зрение.