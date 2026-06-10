Путин направил приветствие участникам и гостям форума «ШУМ»

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия всероссийского молодежного образовательного форума “ШУМ”, который уже в пятый раз объединяет вокруг своих целей молодых профессионалов и юные таланты из разных регионов страны», — говорится в тексте телеграммы.