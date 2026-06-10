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Путин направил приветствие участникам и гостям форума «ШУМ»

Путин: «ШУМ» дополнил масштабную работу по продвижению креативных индустрий.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ» отметил, что за прошедшие годы проект получил широкое признание и дополнил масштабную работу по продвижению креативных индустрий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия всероссийского молодежного образовательного форума “ШУМ”, который уже в пятый раз объединяет вокруг своих целей молодых профессионалов и юные таланты из разных регионов страны», — говорится в тексте телеграммы.

Как отмечается, за прошедшие годы проект получил широкое признание, значительно укрепил свой просветительский, консолидирующий потенциал. «Гармонично дополнил масштабную работу, которая ведется в нашей стране в рамках продвижения медиатехнологий, креативных индустрий в целом», — подчеркивается в телеграмме.

Глава государства добавил, что участников форума ждут технические задачи и совместные творческие проекты, а также мастер-классы, конкурсы и дискуссии. Российский лидер отметил, что особое внимание в программе уделено Калининградской области. Регион в этом году отмечает свой 80-летний юбилей.

«Уверен, что “ШУМ” вновь пройдет с успехом, вдохновит вас на новые достижения в жизни, учебе, труде. И конечно, поздравляю с наступающим праздником — Днем России», — добавил Путин.

Президент России пожелал гостям и участникам образовательного форума всего самого доброго.