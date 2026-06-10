Новости Калининграда: дело Мельникова, мытарства артистов, победа сборной

В суде Балтийского округа продолжается рассмотрение дела экс-главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко. Первого обвиняют в получении взятки в 500 тысяч рублей, второго — в том, что он ее дал за попустительство в работе. В ходе судебного расследования наблюдателям стало понятно, что источник появления этих денег следствие видит в завышенной стоимости контрактов на капремонт ул. Школьной на Балтийской косе и водогрейного котла в котельной на Киркенесской, 16. Потому сторона обвинения продолжает вызывать в суд и допрашивать свидетелей в этом направлении. За ходом процесса следит корреспондент «Нового Калининграда».