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Новости Калининграда: дело Мельникова, мытарства артистов, победа сборной

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 10 июня.

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 10 июня.

МЧС: причину пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде продолжают устанавливать.

Специалисты продолжают устанавливать причины пожара, произошедшего 5 апреля в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. Для этого проводятся пожарно-технические экспертизы и лабораторные исследования материалов, изъятых с места происшествия. К работе привлекли специалистов Всероссийского ордена «Знак Почёта» научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории.

Город 15-минутной доступности: горвласти напомнили о существовании стратегии развития Калининграда.

Власти Калининграда напомнили о существовании стратегии развития Калининграда до 2035 года, соответствующее заседание прошло в горсовете областного центра. «Участники заседания обсудили пропускную способность дорог нашего города, маршрутную сеть пассажирского транспорта и вопросы работы светофорных объектов, затронув тему эффекта “Зелёной волны”», — отметили в горсовете. В пресс-службе добавили, что «в настоящее время активно ведется разработка новой маршрутной схемы движения для достижения высоких показателей перевозки пассажиров и обеспечения транспортной доступности». Другие подробности не сообщаются.

Для строительства набережной между Светлогорском и Пионерским нашли подрядчика.

«Балтберегозащита» нашла подрядчика для строительства набережной от Светлогорска до Пионерского за 12,2 млрд рублей. На участие в аукционе была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям заказчика. Заключение контракта с единственным поставщиком согласовано. Протяжённость набережной составит 2305 метров.

15 часов в коридоре: репортаж с очередного заседания суда по делу Мельникова.

В суде Балтийского округа продолжается рассмотрение дела экс-главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко. Первого обвиняют в получении взятки в 500 тысяч рублей, второго — в том, что он ее дал за попустительство в работе. В ходе судебного расследования наблюдателям стало понятно, что источник появления этих денег следствие видит в завышенной стоимости контрактов на капремонт ул. Школьной на Балтийской косе и водогрейного котла в котельной на Киркенесской, 16. Потому сторона обвинения продолжает вызывать в суд и допрашивать свидетелей в этом направлении. За ходом процесса следит корреспондент «Нового Калининграда».

Артистов просят на выход: как народный театр превращается в бродячий.

В конце мая «Новый Калининград» писал о мытарствах творческих коллективов ОЦКМ, которых в очередной раз выселяют из помещений. История получила продолжение. В редакцию обратился руководитель народного театра «АртГорА» Сергей Детков с рассказом о том, что именитый любительский коллектив лишился сцены. А из правительства области пришёл ответ на запрос, констатирующий проблемы, но не предлагающий их решений. Подробности — в нашей публикации.

Заградительный акт: как уличные артисты отреагировали на запреты властей.

Администрация Калининграда в начале июня представила новое постановление для уличных артистов, которым на территории города отводится восемь площадок. Главу о порядке проведения уличных выступлений предлагается включить в новую редакцию правил благоустройства территории Калининграда. Как отреагировали на предложенный документ уличные музыканты, выяснял корреспондент «Нового Калининграда».

Магазин-акула и судья-экстрасенс: о чем писали газеты 35 лет назад.

В течение второй недели июня калининградские СМИ следили за ходом выборов президента РСФСР, переживали за пришедший в упадок Вагонзавод и удивлялись тому, что на трамваях размещена реклама несуществующей газеты. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.

«Победили и Тринидад, и Тобаго»: как прошёл матч сборной России по футболу в Калининграде.

На калининградском стадионе «Ростех Арена» состоялся товарищеский матч сборной России по футболу и команды Тринидада и Тобаго. Встреча завершилась со счётом 3:0. Авторами забитых мячей стали защитник «Балтики» Мингиян Бевеев, а также Александр Сильянов и Алексей Батраков. При этом Бевеев забил дебютный гол за национальную команду, а Батраков отличился в 21‑й день рождения.

«Победили и Тринидад, и Тобаго, — прокомментировали в телеграм-канале сборной. — Град моментов в дождливую погоду, но всего три гола. Завершаем сборы уверенной победой в Калининграде!».

Болельщиков футболисты поблагодарили «за поддержку и невероятную атмосферу», которую не смогли испортить капризы стихии. Перед матчем на стадионе выступил Найк Борзов с треком «Верхом на звезде», а после встречи — детский хор «Радость» музыкальной школы имени Рейнгольда Глиера с песней «Гудбай, Америка». Яркие моменты матча — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград».

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