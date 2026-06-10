Почти 40% жителей Ростовской области признались в отсутствии сбережений

Одновременно сократилась доля жителей, которым удается откладывать средства. В 2025 году о наличии сбережений сообщили около 39% респондентов против 41,1% годом ранее. Из них 23,2% сначала тратили деньги на текущие нужды, а затем откладывали остаток, еще 15,5% заявили, что в первую очередь формируют накопления, а уже потом расходуют оставшиеся средства.