DPA: бригада ВС ФРГ впервые провела учения в Литве у белорусской границы

Немецкая бронетанковая бригада в Литве провела учения в приближенных к боевым условиям около белорусской границы, передает DPA со ссылкой на командира Кристофа Хубера.
«Немецкая бронетанковая бригада в Литве впервые провела боевые учения на территории этого балтийского государства-члена НАТО», — сказано в материале.
Маневры проводятся на полигоне в Пабраде, который расположен примерно в 15 километрах от границы с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что Германия формирует танковую бригаду в Литве, которая должна достичь полной боеготовности в 2027 году.
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