Фантастика с Юрой Борисовым: что известно о фильме «Девятая планета»

24 сентября состоится премьера фантастического блокбастера «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста стали вспыхивать воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с монстрами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Его сослуживцы крутят пальцем у виска, ведь у них другие — совершенно обычные — армейские воспоминания. Но когда он встречает ту самую Полину, то уже не сомневается: кто-то подкорректировал им всем память. Чтобы узнать кому и зачем это понадобилось, Дима решает отправиться искать правду на Девятую планету.
В ролях.
Юра Борисов — Дима Хруст;Ирина Старшенбаум — Полина;Алексей Серебряков — Андрей Волков;Константин Белошапка — Джаба;Данил Стеклов — Хмурый;Максим Емельянов — Чилим;Семен Литвинов — Банзай;Игорь Грабузов — Карл;Даниил Спиваковский — Звягинцев;Андрей Ургант — Бергери другие актеры.
Кто снимал.
Режиссер-постановщик — Николай Рыбников;Сценарист — Игорь Ткаченко;Исполнительные продюсеры — Аля Сомкина и Александра Любинская;Оператор-постановщик — Александр Дмитриев;Художник-постановщик — Сергей Тырин.
Съемки.
Съемки фильма проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра (Йемен), который славится своими внеземными видами. Исполнитель роли Димы Хруста Юра Борисов рассказал, что в Марокко он снимался с актерами, которые играли друзей его героя. По его словам, это была непростая, но очень интересная экспедиция, во время которой они все жили в одном большом доме. А на Сокотре Борисов снимался с Ириной Старшенбаум.
— Эти съемки были еще более непростыми: обычно даже находясь в каких-то относительно экстремальных условиях на площадке, потом можно вернуться в номер и там как-то прийти в себя. Здесь такой возможности не было, вокруг только дикая природа, насекомые, палящее солнце, постоянные переезды и так далее. Это был первый в моей жизни опыт съемок в настолько неподготовленных не только для кинематографистов, а вообще для людей местах, — отметил актер.
Ирина Старшнебаум рассказала, что во время съемок на Сокотре актерам приходилось в течение двух недель спать в палатка:.
— С одной стороны, это очень здорово, потому что ты засыпаешь под звездами, на какой-то полуобитаемой планете, с очень красивыми деревьями, невероятными фантастическими пейзажами. И это какое-то очень особенное место. Но, с другой стороны, вдали от цивилизации, без связи и всего того, к чему мы так привыкли. Но в этом есть очень много плюсов, и, я думаю, что такие места тебя сильно меняют, — призналась Старшенбаум.
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