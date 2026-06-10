Фантастика с Юрой Борисовым: что известно о фильме «Девятая планета»

— С одной стороны, это очень здорово, потому что ты засыпаешь под звездами, на какой-то полуобитаемой планете, с очень красивыми деревьями, невероятными фантастическими пейзажами. И это какое-то очень особенное место. Но, с другой стороны, вдали от цивилизации, без связи и всего того, к чему мы так привыкли. Но в этом есть очень много плюсов, и, я думаю, что такие места тебя сильно меняют, — призналась Старшенбаум.