32 работы поборются за Государственную премию имени Абая

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2026 года, передает DKNews.kz.
В ходе заседания были рассмотрены работы, выдвинутые на одну из самых престижных государственных наград в сфере культуры и искусства.
На премию претендуют 32 работы.
Члены комиссии рассмотрели 32 произведения и проекта в области литературы и искусства, представленные на соискание Государственной премии имени Абая.
В обсуждении приняли участие представители творческой интеллигенции, вошедшие в состав комиссии.
Аида Балаева представила информацию о поступивших работах.
В ходе заседания заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева проинформировала членов комиссии о работах, поступивших на конкурс.
Участники рассмотрели представленные материалы и обсудили их в рамках установленной процедуры отбора.
Фото: Akorda.
Определены участники следующего этапа.
По итогам голосования комиссия определила претендентов, которые продолжат участие в конкурсе и прошли в следующий этап отбора.
Имена участников, преодолевших первый этап, будут представлены в установленном порядке.
Почему эта премия считается одной из самых престижных.
Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая является одной из высших наград страны в сфере культуры.
Премия присуждается за выдающиеся достижения в литературе, музыке, театральном, изобразительном и других видах искусства, внесшие значительный вклад в развитие национальной культуры.