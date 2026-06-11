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32 работы поборются за Государственную премию имени Абая

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики.

Источник: Деловой Казахстан

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2026 года, передает DKNews.kz.

В ходе заседания были рассмотрены работы, выдвинутые на одну из самых престижных государственных наград в сфере культуры и искусства.

На премию претендуют 32 работы.

Члены комиссии рассмотрели 32 произведения и проекта в области литературы и искусства, представленные на соискание Государственной премии имени Абая.

В обсуждении приняли участие представители творческой интеллигенции, вошедшие в состав комиссии.

Аида Балаева представила информацию о поступивших работах.

В ходе заседания заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева проинформировала членов комиссии о работах, поступивших на конкурс.

Участники рассмотрели представленные материалы и обсудили их в рамках установленной процедуры отбора.

Фото: Akorda.

Определены участники следующего этапа.

По итогам голосования комиссия определила претендентов, которые продолжат участие в конкурсе и прошли в следующий этап отбора.

Имена участников, преодолевших первый этап, будут представлены в установленном порядке.

Почему эта премия считается одной из самых престижных.

Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая является одной из высших наград страны в сфере культуры.

Премия присуждается за выдающиеся достижения в литературе, музыке, театральном, изобразительном и других видах искусства, внесшие значительный вклад в развитие национальной культуры.