В Казани откроется выставка, посвященная традиционному татарскому ткачеству

Экспозиция представит уникальные образцы из коллекции Гульшат Нугайбековой, которую она собирала более 20 лет.
Согласно сообщению, посетители увидят текстильные изделия для убранства дома: скатерти, ковры, паласы, занавесы, пологи, полотенца. Также представлены предметы одежды — народные костюмы пермских татар и кряшен, свадебный пояс и тастар.
Выставка наглядно демонстрирует процесс производства ткани — от получения растительного волокна до готового изделия — и рассказывает о многовековой традиции узорного ткачества, которое передавалось из поколения в поколение и было важной частью приданого невесты. Экспонаты иллюстрируют роль ручного ткачества в обрядах, его постепенное угасание в XX веке из-за социальных перемен и возрождение в XXI веке через новые бренды и передачу навыков молодым мастерицам.
Связь прошлого и настоящего подчеркивают личные истории. Уникальное собрание началось с домотканых предметов, сотканных прабабушкой коллекционера, и выросло в значимую коллекцию, сохраняющую наследие татарского ткачества.
Важным дополнением к экспозиции станут работы фотохудожника и журналиста, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рустама Мухаметзянова. Его репортажные снимки передают атмосферу и настроение запечатленных событий.
Выставка продлится до 6 сентября 2026 года.