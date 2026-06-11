В Казани откроется выставка, посвященная традиционному татарскому ткачеству

Выставка наглядно демонстрирует процесс производства ткани — от получения растительного волокна до готового изделия — и рассказывает о многовековой традиции узорного ткачества, которое передавалось из поколения в поколение и было важной частью приданого невесты. Экспонаты иллюстрируют роль ручного ткачества в обрядах, его постепенное угасание в XX веке из-за социальных перемен и возрождение в XXI веке через новые бренды и передачу навыков молодым мастерицам.