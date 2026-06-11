Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани откроется выставка, посвященная традиционному татарскому ткачеству

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан 11 июня в 14:00 откроется выставка, посвященная традиционному татарскому ручному ткачеству, сообщили в Минкульте РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Экспозиция представит уникальные образцы из коллекции Гульшат Нугайбековой, которую она собирала более 20 лет.

Согласно сообщению, посетители увидят текстильные изделия для убранства дома: скатерти, ковры, паласы, занавесы, пологи, полотенца. Также представлены предметы одежды — народные костюмы пермских татар и кряшен, свадебный пояс и тастар.

Выставка наглядно демонстрирует процесс производства ткани — от получения растительного волокна до готового изделия — и рассказывает о многовековой традиции узорного ткачества, которое передавалось из поколения в поколение и было важной частью приданого невесты. Экспонаты иллюстрируют роль ручного ткачества в обрядах, его постепенное угасание в XX веке из-за социальных перемен и возрождение в XXI веке через новые бренды и передачу навыков молодым мастерицам.

Связь прошлого и настоящего подчеркивают личные истории. Уникальное собрание началось с домотканых предметов, сотканных прабабушкой коллекционера, и выросло в значимую коллекцию, сохраняющую наследие татарского ткачества.

Важным дополнением к экспозиции станут работы фотохудожника и журналиста, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рустама Мухаметзянова. Его репортажные снимки передают атмосферу и настроение запечатленных событий.

Выставка продлится до 6 сентября 2026 года.