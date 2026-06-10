«Надо ждать, пока кто-то шею свернёт?»: калининградцы пожаловались на разбитую лестницу на Северном вокзале

«Сложно сказать, как долго ступени в таком состоянии: то ли с осени, то ли с зимы. Я каждый день езжу на вечерних и утренних рельсобусах. Если честно, спускаться по этой лестнице страшнее, чем подниматься. Где-то ещё держится плитка, а где-то — крошка и голый цемент», — рассказывает жительница пригорода Анна.