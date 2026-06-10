Губерниев призвал не лишать Валиеву звания заслуженного мастера спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном лишении фигуристки Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России. Он заявил, что спортсменка вполне достойна этого титула и не видит смысла лишать ее награды. Девушка была удостоена ее после победы в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
— Заслужила ли Валиева звание ЗМС? Безусловно, она вполне достойна называться заслуженным мастером спорта. Считаю, не нужно отбирать у Валиевой звание. Зачем добивать спортсменку на ровном месте? Камила еще станет чемпионкой мира и выиграет Олимпиаду, — передает слова Губерниева Sport24.
Камила Валиева является серебряной призеркой чемпионата России 2021 года и чемпионкой Европы 2022 года. В составе сборной России она завоевала командное золото на Олимпийских играх в Пекине. Однако в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок дисквалификации фигуристки истек 25 декабря 2025 года.
Новым тренером 20-летней Валиевой после долгого периода совместной работы с Этери Тутберидзе стала Светлана Соколовская. По словам спортсменки, их подходы к работе сильно отличаются. Она уточнила, что Соколовская в сравнении с Тутберидзе гораздо более мягкий и внимательный тренер, который всегда прислушивается к ней и стремится ее понять.