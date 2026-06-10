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Эксперт Финансового университета Юшков: нефть из РФ дает Китаю уверенность

США не могут повлиять на поставки по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», уверен эксперт Финансового университета.

Источник: Комсомольская правда

Российская нефть придает Китаю «достаточно уверенное» положение, заявил в беседе с RTVI эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Разговор был посвящен воздействию иранского конфликта на нефтяной рынок.

Юшков отметил, что у Китая есть поставки из России. 30 миллионов тонн идет по прямому нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). На этот маршрут США никак не могут повлиять.

Кроме того, нефть по ВСТО доходит до Приморского края, грузится в танкеры и также отправляется в Китай. Еще 12 миллионов тонн идет транзитом через Казахстан. Все это, по словам эксперта, позволяет Китаю чувствовать себя уверенно.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале этого года Тегеран перекрыл Ормузский пролив. Через него шло 20 процентов мировых поставок нефти. Юшков считает, что конфликт наглядно показал: в любой момент поставки могут быть отрезаны — либо военными действиями, либо санкциями.

Именно поэтому Россия постоянно говорит Китаю о необходимости надежных поставок. Например, обсуждается строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Москва предупреждает: не стоит затягивать с подписанием контрактов, так как строительство займет четыре-пять лет.

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