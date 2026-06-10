Эксперт Финансового университета Юшков: нефть из РФ дает Китаю уверенность

Кроме того, нефть по ВСТО доходит до Приморского края, грузится в танкеры и также отправляется в Китай. Еще 12 миллионов тонн идет транзитом через Казахстан. Все это, по словам эксперта, позволяет Китаю чувствовать себя уверенно.