«К сделке придем в ближайшее время»: Дробыш продает свой огромный особняк на Новорижском шоссе за 1 млрд рублей

Изначально дом выставили на продажу в феврале 2024 года за 22 миллиона долларов (около 1,58 миллиарда рублей по текущему курсу). Цена снизилась в сентябре 2025 года до 16,99 миллиона. Но даже сейчас сумма сделки остается внушительной, речь идет о 1,22 млрд рублей.