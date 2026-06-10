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Ученые рассказали о влиянии кошек на течение астмы у детей

Ученые выяснили, что кошки не ухудшают показатели астмы у детей.

Источник: Аргументы и факты

Совместное проживание с кошками не оказывает негативного влияния на течение астмы у детей с аллергией. К такому выводу пришли ученые после масштабного анализа медицинских данных более тридцати тысяч юных пациентов, сообщили в журнале Medical Xpress, передают «Известия».

Ведущий автор исследования Рести Путри подтвердила безопасность такого соседства. По ее словам, дети с питомцами демонстрировали схожую тяжесть заболевания и частоту обострений по сравнению с несовершеннолетними без кошек.

Исследователи не выявили никаких различий в зависимости от количества животных в доме или их возраста. Сами ученые объясняют отсутствие негативного эффекта тем фактом, что кошачий аллерген повсеместно присутствует в школах и общественном транспорте.

Стремление питомца постоянно находиться в одном помещении с хозяином является верным признаком его искренней любви. Об этом изданию NEWS.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина, отметив, что животному не обязательно запрыгивать на колени для выражения привязанности.

К другим явным маркерам доверия специалист отнесла встречу хозяина у двери и нежное вылизывание или покусывание рук. Также кошка может делиться с человеком своей добычей или приносить любимые игрушки прямо в кровать.

Ранее врач Марият Мухина рассказала, что грязный мешок пылесоса может спровоцировать возникновение бронхиальной астмы.