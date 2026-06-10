Ученые рассказали о влиянии кошек на течение астмы у детей

Совместное проживание с кошками не оказывает негативного влияния на течение астмы у детей с аллергией. К такому выводу пришли ученые после масштабного анализа медицинских данных более тридцати тысяч юных пациентов, сообщили в журнале Medical Xpress, передают «Известия».
Ведущий автор исследования Рести Путри подтвердила безопасность такого соседства. По ее словам, дети с питомцами демонстрировали схожую тяжесть заболевания и частоту обострений по сравнению с несовершеннолетними без кошек.
Исследователи не выявили никаких различий в зависимости от количества животных в доме или их возраста. Сами ученые объясняют отсутствие негативного эффекта тем фактом, что кошачий аллерген повсеместно присутствует в школах и общественном транспорте.
Стремление питомца постоянно находиться в одном помещении с хозяином является верным признаком его искренней любви. Об этом изданию NEWS.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина, отметив, что животному не обязательно запрыгивать на колени для выражения привязанности.
К другим явным маркерам доверия специалист отнесла встречу хозяина у двери и нежное вылизывание или покусывание рук. Также кошка может делиться с человеком своей добычей или приносить любимые игрушки прямо в кровать.
Ранее врач Марият Мухина рассказала, что грязный мешок пылесоса может спровоцировать возникновение бронхиальной астмы.