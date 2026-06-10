Лишь 3% ростовчан не испытывают финансовых трудностей

Еще 26,2% участников исследования сообщили, что им хватает денег только на продукты питания, тогда как покупка одежды и обуви требует накоплений. По сравнению с прошлым годом доля таких ответов выросла на 4,1 процентного пункта. Еще 21,5% респондентов заявили, что могут позволить себе покупку крупной бытовой техники, однако для приобретения автомобиля или жилья им потребовались бы заемные средства.