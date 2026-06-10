Психолог Ликунова назвала упражнения для снятия раздражения в пробке

Пробки на дорогах вызывают сильный стресс из-за потери контроля над ситуацией, однако справиться с раздражением помогут специальные психологические упражнения, занимающие менее двух минут. Об этом кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала в беседе с изданием «Лента.ру».
Мозг реагирует на невозможность изменить планы мышечным напряжением и учащенным пульсом. Для безопасного снижения интенсивности злости специалист рекомендует сильно сжимать руль на пять секунд с последующим полным расслаблением рук, а затем применить дыхательную практику с удлиненным выдохом.
Принятие факта стояния в пробке без попыток бороться с реальностью позволяет мозгу перестать накручивать негативные сценарии и переключиться на планирование дел. Одинокому водителю психолог советует выпустить накопившуюся злость через голос, для чего можно громко спеть песню или эмоционально выговориться, что заметно снизит интенсивность эмоции.
Пик любой эмоциональной вспышки длится около девяноста секунд, если не подпитывать ее обидой и конфликтами. Эксперт призывает в этот момент просто наблюдать за своим состоянием и спокойно дышать, что позволяет сохранить не только хорошее настроение, но и безопасность на дороге.
Ранее врач Амир Хан назвал способ быстро уснуть при навязчивых мыслях.