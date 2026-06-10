Психолог Ликунова назвала упражнения для снятия раздражения в пробке

Пик любой эмоциональной вспышки длится около девяноста секунд, если не подпитывать ее обидой и конфликтами. Эксперт призывает в этот момент просто наблюдать за своим состоянием и спокойно дышать, что позволяет сохранить не только хорошее настроение, но и безопасность на дороге.