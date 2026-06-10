Каждый третий житель Ростовской области выплачивает кредит

Результаты опроса также свидетельствуют о высокой зависимости жителей региона от заемных средств при совершении крупных покупок. По данным мониторинга, 21,5% респондентов сообщили, что могут позволить себе покупку крупной бытовой техники, однако для приобретения автомобиля или жилья им потребовался бы кредит. Еще 42,3% опрошенных заявили, что без заемных средств не смогли бы приобрести даже крупную бытовую технику.