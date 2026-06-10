Гастроэнтеролог Кашух рассказала о неочевидной пользе мороженого

При этом гастроэнтеролог подчеркнула, что сладкий десерт не лечит инфекцию и ни в коем случае не заменяет назначенные лекарства. Есть мороженое нужно медленно, чтобы избежать сильного переохлаждения горла, а при усилении боли от лакомства лучше полностью отказаться.