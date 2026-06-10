Гастроэнтеролог Кашух рассказала о неочевидной пользе мороженого

Употребление мороженого во время простуды может временно облегчить боль в горле за счет местного обезболивающего эффекта. Об этом NEWS.ru рассказала врач-эксперт гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Холод вызывает сужение сосудов слизистой оболочки и уменьшает отек, что делает болевые ощущения менее выраженными. Подобный принцип часто применяется врачами после удаления миндалин или сложных стоматологических процедур. Если пациенту приятно есть десерт и его самочувствие не ухудшается, то небольшая порция не принесет вреда.
При этом гастроэнтеролог подчеркнула, что сладкий десерт не лечит инфекцию и ни в коем случае не заменяет назначенные лекарства. Есть мороженое нужно медленно, чтобы избежать сильного переохлаждения горла, а при усилении боли от лакомства лучше полностью отказаться.
Также специалист предупредила о высоком содержании сахара в продукте. Этот компонент способен дополнительно раздражать воспаленную слизистую оболочку и провоцировать ускоренный рост вредоносной флоры.
Ранее отоларинголог Дмитрий Суббота рассказал, можно ли есть мороженое при боли в горле.