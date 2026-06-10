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Гастроэнтеролог Кашух рассказала о неочевидной пользе мороженого

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что порция мороженого может быть полезна при простуде.

Источник: Аргументы и факты

Употребление мороженого во время простуды может временно облегчить боль в горле за счет местного обезболивающего эффекта. Об этом NEWS.ru рассказала врач-эксперт гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Холод вызывает сужение сосудов слизистой оболочки и уменьшает отек, что делает болевые ощущения менее выраженными. Подобный принцип часто применяется врачами после удаления миндалин или сложных стоматологических процедур. Если пациенту приятно есть десерт и его самочувствие не ухудшается, то небольшая порция не принесет вреда.

При этом гастроэнтеролог подчеркнула, что сладкий десерт не лечит инфекцию и ни в коем случае не заменяет назначенные лекарства. Есть мороженое нужно медленно, чтобы избежать сильного переохлаждения горла, а при усилении боли от лакомства лучше полностью отказаться.

Также специалист предупредила о высоком содержании сахара в продукте. Этот компонент способен дополнительно раздражать воспаленную слизистую оболочку и провоцировать ускоренный рост вредоносной флоры.

Ранее отоларинголог Дмитрий Суббота рассказал, можно ли есть мороженое при боли в горле.