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Трамп захотел на свой день рождения особенный подарок

Трамп хочет мир во всем мире в подарок на 80-летие.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выбрал на свое день рождение особенный подарок. Он заявил, что хотел бы добиться «мира во всем мире». Своими мыслями он поделился в разговоре с журналистами.

«Мир во всем мире», — ответил лидер Белого дома на вопрос журналистов о том, какой бы подарок он хотел бы получить на свое 80-летие.

Репортеры спросили у него, хотел бы он закончить конфликт на Ближнем Востоке до своего юбилея. Трамп подчеркнул, что желал бы подарок несколько масштабнее. Напомним, американскому политику исполняется 80 лет 14 июня 2026 года.

Ранее KP.RU рассказал, что получил в подарок президент России Владимир Путин в свой прошлый день рождения. Отмечается, что военные преподнесли ему чудодейтсвенную икону со следами пуль.

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