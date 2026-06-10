Трамп захотел на свой день рождения особенный подарок

Репортеры спросили у него, хотел бы он закончить конфликт на Ближнем Востоке до своего юбилея. Трамп подчеркнул, что желал бы подарок несколько масштабнее. Напомним, американскому политику исполняется 80 лет 14 июня 2026 года.