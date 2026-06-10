TNI: ВС РФ эффективно используют «ослепляющий камуфляж» на технике

Такая разновидность маскировки позволяет «сбить с толку» искусственный интеллект, который перестает воспринимать грузовик из-за искаженных контуров благодаря черно-белой маскировке. В таком случае ИИ может даже не заподозрить в технике потенциальную цель для атаки.