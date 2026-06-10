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TNI: ВС РФ эффективно используют «ослепляющий камуфляж» на технике

Черно-белый камуфляж на технике позволяет ВС России обманывать беспилотники противника с поддержкой ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России эффективно используют «ослепляющий камуфляж» эпохи Первой мировой войны, нанося черно-белые полосы на свою технику. Об этом сообщает издание TNI.

«Россия нанесла на свои грузовики полосатую камуфляжную окраску, чтобы сделать их незаметными для украинских беспилотников с поддержкой ИИ», — говорится в материале.

Такая разновидность маскировки позволяет «сбить с толку» искусственный интеллект, который перестает воспринимать грузовик из-за искаженных контуров благодаря черно-белой маскировке. В таком случае ИИ может даже не заподозрить в технике потенциальную цель для атаки.

Данный тип камуфляжа был разработан еще во времена Первой мировой войны и позволяет искажать очертания кораблей, препятствуя определению его скорости, курса и расстояния до судна.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия показала свое превосходство над США в вопросе гиперзвуковых вооружений. Российские ракеты «Циркон» стали самыми быстрыми среди всех аналогов.

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