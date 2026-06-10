Депутат ГД Затуллин: победа Пашиняна в Армении ставит под вопрос базу в Гюмри

Депутат напомнил о предупреждениях Москвы: ЕС становится военизированным формированием, а не просто экономическим союзом. Никаких сомнений в курсе Пашиняна быть не должно. Если он сохранит власть, этот курс только усилится. Затулин считает, что большинство армян с ним не согласны. Но власти продолжат давить на оппозицию, как и делали всю кампанию.