Светофор уходит в прошлое: в Узбекистане дороги получат йўлчироқ

В Узбекистане поддержали инициативу по замене ряда иностранных слов на термины на государственном языке. Соответствующий законопроект был принят на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Документ предусматривает обновление терминологии, используемой в официальной и повседневной речи. Одной из наиболее заметных предлагаемых замен станет отказ от слова «светофор» в пользу узбекского варианта — «йўлчироқ».
Помимо этого, законопроект затрагивает и другие распространенные заимствования. В перечень слов, для которых предлагаются узбекские аналоги, вошли, в частности, «аванс», «пароль» и «отвертка».
Как отмечается, инициатива направлена на сокращение количества иностранных заимствований в государственном языке и устранение различий в употреблении терминов.
Узбекский язык на протяжении своей истории формировался под влиянием различных культур и вобрал значительное число слов арабского, персидского, русского и другого происхождения. Многие из них используются как в быту, так и в официальном документообороте.
В последние годы власти республики последовательно проводят политику по расширению сферы применения узбекских языковых аналогов и унификации терминологии в государственных документах и общественной жизни.
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