Более 60% дончан не доверяют безопасности банковских приложений

Основной причиной отказа от использования онлайн-сервисов банков жители Ростовской области называют опасения за безопасность своих данных и средств. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».