Глава «Эксмо» отреагировал на претензии силовиков

Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев рассказал Радио РБК, каким образом издательство отреагировало на претензии со стороны правоохранительных органов.
«Знаете, первое, что пришло в голову: “все, что не убивает, делает нас сильнее”, — заявил он. Глава издательства заверил, что “все нормально”, не вдаваясь в подробности: “Пока никаких новостей, пока без комментариев”.
Капьев считает, что к решению проблем следует подходить конструктивно. «Я надеюсь, что по тем вопросам, которые возникли у нас в компании, соответственно, мы тоже найдем конструктивное решение», — подчеркнул он.
Говоря о коррективах в работе «Эксмо», он указал, что «с апреля [2026 года] мы никаких дополнительных нововведений каких-то серьезных не вводили. Может быть, там небольшие корректировки, но существенных изменений не было».
По его словам, в «Эксмо» с 2022 года внедрили «достаточно большое количество регламентов», регулирующих распространение литературы в соответствии с законодательством, а в 2025 году «даже их усилили».
Капьева и еще нескольких топ-менеджеров издательства задержали в Москве 21 апреля и отпустили под обязательство о явке спустя два дня. Обвинений им не предъявили. 30 апреля гендиректор «Эксмо» вернулся к работе.
Как сообщали источники РБК в правоохранительных органах, следственные действия проходили в рамках дела, возбужденного в 2025 году и связанного с издательством Popcorn Books, 51% которого принадлежит группе «Эксмо». В частности, речь идет о распространении книг Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка». По версии следствия, книги пропагандировали движение ЛГБТ (в России «международное движение ЛГБТ» было признано экстремистским и запрещено).
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