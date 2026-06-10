Глава «Эксмо» отреагировал на претензии силовиков

Как сообщали источники РБК в правоохранительных органах, следственные действия проходили в рамках дела, возбужденного в 2025 году и связанного с издательством Popcorn Books, 51% которого принадлежит группе «Эксмо». В частности, речь идет о распространении книг Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка». По версии следствия, книги пропагандировали движение ЛГБТ (в России «международное движение ЛГБТ» было признано экстремистским и запрещено).