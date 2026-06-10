В юго-восточной части Индийского океана обнаружено кладбище китов

Сообщается, что останки простираются на сотни километров и являются самыми древними: возраст некоторых превышает 5 млн лет. Кладбище также расположено на рекордной глубине — более 7 км. Палеонтолог из Калвертского морского музея в США Стивен Годфри, выступавший рецензентом статьи, отметил, что это «по-настоящему уникальное открытие».