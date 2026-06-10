В юго-восточной части Индийского океана обнаружено кладбище китов

Учёные из Китая, Италии и Новой Зеландии нашли самое крупное в мире кладбище китов в юго-восточной части Индийского океана. Открытие опубликовано в научном журнале Nature.
Сообщается, что останки простираются на сотни километров и являются самыми древними: возраст некоторых превышает 5 млн лет. Кладбище также расположено на рекордной глубине — более 7 км. Палеонтолог из Калвертского морского музея в США Стивен Годфри, выступавший рецензентом статьи, отметил, что это «по-настоящему уникальное открытие».
Останки дают учёным возможность изучать эволюцию китообразных, их миграции и экосистемы древнего океана. По словам исследователей, кладбище поможет понять, как изменялись морские условия и биоразнообразие в течение миллионов лет.
Ранее сообщалось, что причина смерти горбатого кита Тимми, обнаруженного у берегов Дании, пока не установлена. В ходе вскрытия выяснилось, что Тимми была самкой, но точная причина гибели неизвестна. Образцы тканей направят в лабораторию в Копенгагене для дальнейшего изучения.