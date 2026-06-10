Биолог объяснил нашествие лосей на Петербург в июне

Глазков отметил, что лоси любят воду и часто встречаются вблизи залива. Животные хорошо плавают и ныряют на несколько метров. Морская растительность полезна для роста их рогов, поэтому сохатые не против полакомиться ею. В черте Петербурга постоянно живут около 40 лосей. Они постепенно привыкают к людям и не пугаются их. В Ленинградской области насчитывается более 26 тысяч этих животных.