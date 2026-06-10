Кравцов оценил роль панорамы «Оборона Севастополя» в воспитании детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости отметил важную роль панорамы музея «Оборона Севастополя» в воспитании подрастающего поколения.
«Музей играет важнейшую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, позволяя детям соприкоснуться с историей своей страны, воспитывая в них личную ответственность за ее будущее», — сказал Кравцов.
В свою очередь, директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко рассказал РИА Новости, что панорама востребована у артековцев.
«Ежегодно объект посещали более 41 тысячи детей из всех регионов РФ и иностранных государств», — подчеркнул Федоренко.
ВСУ нанесли удар по музею в ночь на 10 июня. Пожару присвоен четвертый ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама будет восстановлен и станет еще краше.