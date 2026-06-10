ВСУ нанесли удар по музею в ночь на 10 июня. Пожару присвоен четвертый ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама будет восстановлен и станет еще краше.