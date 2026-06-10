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В Азербайджан доставили тела погибших при атаке на суда в Азовском море

В Азербайджан доставили тела погибших граждан при атаке БПЛА на суда в Азовском море.

Источник: Аргументы и факты

Тела четверых граждан Азербайджана, которые погибли при атаке БПЛА на суда в Азовском море, доставили на родину, сообщает МИД страны.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким соотечественников, погибших в результате этой трагедии», — сказано в сообщении.

Напомним, в Азовском море БПЛА атаковали теплоходы «Натра» и «Циркон» ранним утром 5 июня. Суда следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону. Согласно данным российских компетентных органов, беспилотники были украинскими.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в результате атаки погибли четверо граждан страны, еще четверо пострадали.

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