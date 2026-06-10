В Азербайджан доставили тела погибших при атаке на суда в Азовском море

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким соотечественников, погибших в результате этой трагедии», — сказано в сообщении.
Напомним, в Азовском море БПЛА атаковали теплоходы «Натра» и «Циркон» ранним утром 5 июня. Суда следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону. Согласно данным российских компетентных органов, беспилотники были украинскими.
Как сообщили в МИД Азербайджана, в результате атаки погибли четверо граждан страны, еще четверо пострадали.
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