Самолет Зеленского приземлился в Польше после нескольких полетов в обход республики

Самолет президента Украины Владимира Зеленского в ночь на 9 июня прибыл в Польшу после завершения ряда зарубежных поездок. Ранее борт вылетел из Кишинева, куда прибыл после участия Зеленского в саммите в Таллине. Маршрут полета был проложен в обход территории Польши, с которой у Украины возник новый конфликт из-за различных оценок деятельности Украинской повстанческой армии* (УПА*) Об этом сообщил ТАСС.