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Самолет Зеленского приземлился в Польше после нескольких полетов в обход республики

Самолет президента Украины Владимира Зеленского в ночь на 9 июня прибыл в Польшу после завершения ряда зарубежных поездок. Ранее борт вылетел из Кишинева, куда прибыл после участия Зеленского в саммите в Таллине. Маршрут полета был проложен в обход территории Польши, с которой у Украины возник новый конфликт из-за различных оценок деятельности Украинской повстанческой армии* (УПА*) Об этом сообщил ТАСС.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского в ночь на 9 июня прибыл в Польшу после завершения ряда зарубежных поездок. Ранее борт вылетел из Кишинева, куда прибыл после участия Зеленского в саммите в Таллине. Маршрут полета был проложен в обход территории Польши, с которой у Украины возник новый конфликт из-за различных оценок деятельности Украинской повстанческой армии* (УПА*) Об этом сообщил ТАСС.

Напряженность между Варшавой и Киевом усилилась после того, как 26 мая Владимир Зеленский присвоил центру специальных операций Вооруженных сил Украины имя «героев УПА*». Экс-президент Польши Лех Валенса назвал это решение оскорблением для поляков, убитых УПА*. МИД Польши выразил обеспокоенность украинскому послу, а президент Польши Кароль Навроцкий и вовсе предложил лишить Зеленского ордена Белого орла.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал эту ситуацию и заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского. Он отметил, что иногда польская сторона слышит «неумные заявления» со стороны украинских властей, у которых нет «исторического мышления», понимания «чувствительности поляков» и эмпатии.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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