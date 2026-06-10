Врач Ефремова объяснила, почему ночью может подняться давление

В норме артериальное давление во время сна должно снижаться на десять-двадцать процентов, но при ночной гипертензии этого не происходит из-за избыточной активности вегетативной нервной системы. К такому опасному состоянию приводят задержка жидкости от избытка соли, хронический стресс, плохой сон и возрастная потеря эластичности сосудов.