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Врач Ефремова объяснила, почему ночью может подняться давление

Врач Елена Ефремова заявила, что повышение давления ночью связано с высокими рисками инсульта.

Источник: Аргументы и факты

Высокое ночное артериальное давление многократно повышает риски развития инсульта и инфаркта. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета, врач-кардиолог Елена Ефремова.

В норме артериальное давление во время сна должно снижаться на десять-двадцать процентов, но при ночной гипертензии этого не происходит из-за избыточной активности вегетативной нервной системы. К такому опасному состоянию приводят задержка жидкости от избытка соли, хронический стресс, плохой сон и возрастная потеря эластичности сосудов.

Для своевременного выявления проблемы специалист рекомендует пройти суточное мониторирование артериального давления, которое автоматически фиксирует показатели в течение всего дня. В лечении и профилактике крайне важны коррекция образа жизни, снижение веса, отказ от вредных привычек и строгое соблюдение назначенной медикаментозной терапии без самостоятельной отмены препаратов.

Ранее невролог Ирина Завалко заявила, что резкое пробуждение может привести к инсульту.