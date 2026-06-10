Врач Ефремова объяснила, почему ночью может подняться давление

Высокое ночное артериальное давление многократно повышает риски развития инсульта и инфаркта. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета, врач-кардиолог Елена Ефремова.
В норме артериальное давление во время сна должно снижаться на десять-двадцать процентов, но при ночной гипертензии этого не происходит из-за избыточной активности вегетативной нервной системы. К такому опасному состоянию приводят задержка жидкости от избытка соли, хронический стресс, плохой сон и возрастная потеря эластичности сосудов.
Для своевременного выявления проблемы специалист рекомендует пройти суточное мониторирование артериального давления, которое автоматически фиксирует показатели в течение всего дня. В лечении и профилактике крайне важны коррекция образа жизни, снижение веса, отказ от вредных привычек и строгое соблюдение назначенной медикаментозной терапии без самостоятельной отмены препаратов.
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