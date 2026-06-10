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В Калининграде пьяный мужчина ограбил оптику на проспекте Победы

Внимание горожанина привлекли очки за 19 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде мужчина вынес из оптики на проспекте Победы солнцезащитные очки за 19 тысяч рублей. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 10 июня.

Вечером горожанин зашёл в магазин под видом покупателя, взял товар с витрины и направился к выходу. Продавщица попыталась остановить наглеца и перегородила ему путь, но тот вырвался на улицу и скрылся. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Полицейские выяснили, что во время «шопинга» 38-летний калининградец был пьян. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и завели дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В Калининграде воры разбили витрину, разжились сигаретами и потеряли часть добычи во время бегства.

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