В Калининграде пьяный мужчина ограбил оптику на проспекте Победы

Полицейские выяснили, что во время «шопинга» 38-летний калининградец был пьян. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и завели дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.