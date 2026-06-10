«Союзмультфильм» представит выставку «Фабрика чудес»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Интерактивная выставка «Союзмультфильма» «Фабрика чудес» откроется в Москве 15 июня, а после отправится по городам России, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.
«Союзмультфильм» отмечает юбилей 10 июня, киностудии исполняется 90 лет. Киностудия будет праздновать юбилей в течение всего года и подготовила ряд специальных проектов.
«Процессу создания мультфильмов будет посвящен еще один проект — интерактивная выставка “Фабрика чудес”, которая откроется 15 июня на ВДНХ в Москве. После Москвы выставка отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск», — сказала Слащева.
По ее словам, экспонаты выставки можно трогать и исследовать, также посетители могут слушать аудиогид. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте, которая откроется 11 июня.
Киностудия «Союзмультфильм» — советская и российская киностудия мультипликационных фильмов. В 1970—1980-х годах «Союзмультфильм» стал крупнейшей анимационной студией Европы. За время существования киностудии были выпущены мультфильмы в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью отечественной культуры.