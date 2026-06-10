«Союзмультфильм» представит выставку «Фабрика чудес»

Киностудия «Союзмультфильм» — советская и российская киностудия мультипликационных фильмов. В 1970—1980-х годах «Союзмультфильм» стал крупнейшей анимационной студией Европы. За время существования киностудии были выпущены мультфильмы в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью отечественной культуры.