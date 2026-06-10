Глава «Эксмо» рассказал об «истории успеха» российских авторов за рубежом

Спрос на популярных российских авторов есть у читателей в Китае и Европе, рассказал Радио РБК генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
По его словам, таких историй успеха «несколько». Среди самых популярных писателей — автор серии книг «Ленивая мама», семейный психолог Анна Быкова: «Анна ездила и на встречи с писателями, с читателями в разные страны».
Книги, посвященные теме воспитания, популярны в Китае и Европе, сообщил Капьев. «Мы в Польше продаем хорошо российские книги, в Болгарии хорошо продаем», — добавил он.
Глава «Эксмо» признался, что ситуация с художественной литературой «чуть-чуть потяжелее». Постоянно издаются за рубежом, рассказал он, книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, «то есть русские авторы, которые постоянно встречаются».
В ноябре 2025 года издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщала, что Евросоюз вышел на второе место по продажам изданных в России книг, уступив только Казахстану. По словам гендиректора АНО «Агентство креативных индустрий» Гюльнары Агамовой, российские книги издают в Китае, Южной Корее, Сербии, Индонезии, Чили, Аргентине, Бразилии, Таиланде и странах Ближнего Востока. Общий тираж книг в 2024 году составил около 300 тыс. экземпляров.
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