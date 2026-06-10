Донской бизнес назвал налоги главной проблемой для работы

При этом значимость обеих проблем за последний год выросла. По сравнению с результатами предыдущего исследования доля упоминаний высоких налогов увеличилась на 4,7 процентного пункта, а нестабильности законодательства — на 5,2 процентного пункта. Авторы мониторинга отмечают, что именно эти факторы остаются ключевыми барьерами для ведения и развития бизнеса в регионе.